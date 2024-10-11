Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления

Неизвестные хакеры в США взломали роботы-пылесосы модели Deebot X2s компании Ecovacs, заставив их ездить и повторять нецензурные выражения. Об этом сообщает ABC.

По словам одного из пользователей техники — адвоката из штата Миннесота Дэниеля Свенсона — изначально его робот начал издавать звуки, как у сломанного радиоприемника, а затем стал двигаться и из его динамиков слышались повторяющиеся нецензурные расистские выражения в адрес афроамериканцев. Проверив мобильное приложение, он заметил, что неизвестный запросил доступ к камере и удаленному управлению пылесосом.

Свенсон стал не единственным, кому пришлось столкнуться с подобной ситуацией — аналогичные случаи произошли в разных городах США. Позже в Ecovacs подтвердили взлом своих роботов-пылесосов. В компании заявили, что уделяют повышенное внимание вопросам кибербезопасности и посоветовали пользователям усилить пароли от Wi-Fi, а также внимательно отслеживать уведомления о подозрительной активности.