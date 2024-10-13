Раскрыт способ создания устойчивого к взломам пароля

Существует несколько простых способов повысить безопасность своих аккаунтов в различных интернет-сервисах. Об этом с россиянами в интервью с RT поделился эксперт по информационным технологиям из компании "EdgeЦентр" Сергей Липов.

Согласно Липову, во-первых, следует использовать надежные пароли, состоящие из не менее восьми символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы. Также важно избегать использования личной информации и не использовать одинаковые пароли для разных учетных записей.

Эксперт также рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, чтобы добавить дополнительный уровень защиты. Это значительно усложнит задачу для хакеров и снизит вероятность взлома.

Липов предупредил о рисках использования публичных Wi-Fi-сетей, которые часто не защищены и могут быть использованы злоумышленниками для перехвата данных. Он также подчеркнул важность регулярного обновления программного обеспечения и приложений на устройствах, так как обновления часто содержат важные исправления безопасности.

Специалист также посоветовал использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно сканировать устройства на наличие вредоносных программ. Кроме того, он призвал делать резервные копии важных данных.