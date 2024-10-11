Ученые раскрыли истинное происхождение COVID-19

Группа ученых провела исследование и установила, что коронавирус COVID-19 сформировался естественным путем на рынке в китайском Ухане.

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Эксперты провели глубокий анализ генетической информации, которую собрали в начале 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань и выяснили, что именно оттуда патоген начал распространяться по всему миру. По словам специалистов, разнообразие генов вируса связано с той частью торговой площадки, где на прилавках лежали дикие животные. Например, патоген обнаружили у енотовидных собак и бамбуковых крыс, которых и ранее подозревали в качестве промежуточных переносчиков инфекции, передает журнал Cell.

В Ростовской области и Уфе зафиксированы первые в России случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Кроме того, за прошлые несколько недель фиксировались множественные случаи в странах Европы и США. Специалисты беспокоятся, что штамм XEC может спровоцировать новую волну пандемии.

«Вечерняя Москва» узнала у врача — иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, чем новый штамм отличается от предыдущих и насколько он опасен.