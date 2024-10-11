Ученые обнаружили неожиданные колебания Большого красного пятна Юпитера

Как связаны ураганы на Земле и штормы на Юпитере? Ученые уверены: понимание механизмов космических явлений это и ключ к разгадкам метеорологии на нашей планете.

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Телескоп "Хаббл" предоставил ученым новую информацию об одном из самых уникальных объектов в Солнечной системе - Большом красном пятне Юпитера. Что это такое? А это как раз тот самый супер-шторм, который бушует на Юпитере. Шторм небывалых размеров и невероятной силы. Газ в воронке вращается против часовой стрелки, делая один оборот примерно за 6 земных суток. Скорость ветра достигает 432 км/ч и выше!

В начале наблюдений Большое красное пятно имело размеры около 40 тысяч км в длину и 13 тысяч км в ширину. Но с 1930-х годов его размер постоянно уменьшается. Кстати, почему оно красно-оранжевого цвета, до сих пор до конца не ясно. Впервые пятно было замечено в сентябре 1831 года. И уже по крайней мере 150 лет ученые пристально следят за ним, не выпуская из виду.

Космический телескоп "Хаббл" непрерывно наблюдал за штормом 90 дней - с декабря 2023 года по март 2024. И сюрприз не заставил себя ждать. Оказалось, Большое Красное Пятно не так стабильно, как думали. Оно колеблется, движется волнообразно, сообщает New-Science.ru.

"Хаббл" наблюдает за Юпитером и другими планетами Солнечной системы в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) под руководством Эми Саймон из Центра космических полетов Годдарда. Как подчеркивают ученые, понимание механизмов самых крупных штормов в нашей планетарной системе вводит теорию ураганов на Земле в более широкий космический контекст. Это может быть использовано для лучшего понимания метеорологии.

Насколько это важно, всему миру показывает сейчас мощнейший ураган "Милтон". Так, геологическая служба США ожидает серьезного уровня изменений в прибрежной зоне Флориды, угрожающего населенным пунктам. А эксперты считают, что побережье уже не будет выглядеть как прежде.

Команда Саймона использовала "Хаббл" для увеличения масштаба антициклонического шторма Юпитера, чтобы детально рассмотреть его размер, форму и изменение цвета. В частности, были проведены наблюдения в ультрафиолете. Они показали: отчетливое ядро бури становится ярче, когда она достигает максимального размера в своем цикле колебаний. Один из ученых сравнил это с сэндвичем, в котором ломтики хлеба вынуждены надуваться, когда в центре слишком много начинки.

Специалисты констатируют: Большое красное пятно меняется. Можно прогнозировать, что оно будет продолжать уменьшаться, прежде чем примет стабильную, менее вытянутую форму. Впервые астрономам удалось получить правильную частоту снимков, чтобы понять это явление. В сочетании с высоким разрешением "Хаббла" это позволило подтвердить, что Большое красное пятно сжимается и разжимается, двигаясь то быстрее, то медленнее.

"Это неожиданно, и на данный момент нет никаких гидродинамических объяснений", - сказали ученые.

В любом случае, пишет издание, это отличный пример того, как с помощью изображений "Хаббла" можно наблюдать за атмосферами внешних планет. Ученые надеются, что в будущем суперснимки "Хаббла" помогут разобраться с причиной колебаний пятна на Юпитере.