Климатолог высказался о вероятности ураганов в России

Директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов усомнился в вероятности ураганов в России на фоне глобального потепления.

«Это специфические явления, и для того, чтобы они образовались, необходимы определённые условия, а именно тёплая поверхность океана свыше 25 градусов и отсутствие сдвига ветра. Нужны условия для развития мощных конвективных процессов, то есть восходящих потоков воздуха, которые закачивают в атмосферу много водяного пара», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, поэтому такие явления происходят именно в тропических регионах.

Как отметил Семёнов, России такие ураганы не грозят, поскольку страна является континентальной, преимущественно расположенной в северных широтах.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов высказался о процессе глобального потепления.