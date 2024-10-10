Стало известно, существует ли способное вызвать сильнейший ураган оружие

Никто не может позволить себе создать климатическое оружие, которое может вызвать сильнейшие ураганы, заявил синоптик, климатолог и метеоролог Александр Шувалов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что энергия урагана эквивалентна сотне мегатонных бомб. По его словам, потребуется огромное количество усилий, чтобы раскрутить такое природное явление.

Такого климатического оружия не существует. Подойдем к вопросу с точки зрения энергетики. Энергия урагана эквивалента сотне мегатонных бомб, то есть она обладает колоссальной энергетикой. Для того чтобы раскрутить или дать определенное направление этому природному явлению, нужно потратить не менее значимые усилия с точки зрения энергетики, — пояснил Шувалов.

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Синоптик отметил, что все ограничивается максимум локальным воздействием на облака для вызова осадков. Шувалов уточнил, что это нельзя сравнить по размеру с ураганом или каким-либо крупным атмосферным явлением.

Позволить себе такое никто не может. Все ограничивается только локальным воздействием на облака для вызова осадков. На небольшие облака, абсолютно не сравнимые по размеру с этим ураганом или каким-либо крупным атмосферным образованием, — заключил синоптик.

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