Китай запустил высокоорбитальный спутник для интернет-услуг

Китай осуществил успешный запуск высокоорбитального спутника для предоставления интернет-услуг. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 21:50 по пекинскому времени (16:50 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 538-я миссия.

По данным корпорации, указанный аппарат - третий по счету в соответствующей спутниковой группировке КНР, предназначенной для оказания интернет-услуг.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза (на геостационарную переходную орбиту - 5,5 т).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.