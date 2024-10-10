Xiaomi запатентовала смартфон, который можно разъединить пополам

Xiaomi подала патент на смартфон с очень необычным дизайном, позволяющим устройству разделяться на две полноценно работающие половины. Патент, зарегистрированный в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA), показывает, что верхняя и нижняя части телефона могут отсоединяться друг от друга, создавая два небольших устройства. Когда телефон соединён, он напоминает раскладушку.

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Патент показывает несколько контактных штырей в центре телефона, которые, вероятно, служат точками соединения, возможно, с магнитным креплением. Ещё одна интересная особенность — возможность поворота верхней половины устройства.

Хотя это пока лишь концепция, потенциальные сценарии использования выглядят увлекательно. Пользователи могли бы переключаться на вторую половину, если батарея первой разрядилась, или использовать только часть телефона для «компактности».

Однако, пока неясно, станет ли эта технология реальностью.