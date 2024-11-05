Самые полезные настройки родительского контроля на iPhone и iPad

Настройки родительского контроля доступны на iPhone еще с 2008 года, но постепенно Apple добавила много новых инструментов. И они действительно могут сделать опыт ребенка со смартфоном более безопасным. Портал howtogeek.com рассказал о трех параметрах, которые пригодятся каждому родителю.

© Unsplash

«Безопасность общения»

Одно из мест, где дети могут наткнуться на непристойный контент — это «Сообщения», встроенный мессенджер iPhone. Функция «Безопасность общения» способна обнаруживать фотографии, содержащие наготу, причем как полученные, так и отправленные. После этого она автоматически размывает изображение и спрашивает, хочет ли ребенок открыть фото. Кроме того, система автоматически предложит связаться со взрослым или попросить другой вариант помощи.

«Безопасность» общения анализирует фотографии с помощью машинного обучения, поэтому изображения не отправляются на серверы Apple. Чтобы включить функцию, откройте настройки и перейдите в меню «Экранное время» — «Безопасность общения».

Покой и лимиты приложений

Хотя iPhone может пригодиться в повседневной жизни, он также может привести и к тому, что ребенок будет проводить за смартфоном слишком много времени. Именно для этого и существуют настройки экранного времени: они позволяют ограничить использование приложений и задать нужные лимиты.

Периоды покоя, которые можно включить или автоматизировать по расписанию, позволяют пользоваться определенными приложениями только во время отдыха. Благодаря этому ребенок сможет использовать смартфон для учебы или творчества, но не сможет сильно отвлекаться на мессенджеры, игры или социальные сети.

Лимит приложений работает похожим образом, но он не блокирует выбранное приложение в зависимости от времени суток. Он позволяет задать максимальное время работы выбранного приложения, по истечению которого система автоматически перекрывает доступ. Таким образом, ребенок сам может решить, когда он хочет, например, поиграть — но не сможет играть долго.

Ограничения контента

iPhone позволяет родителям ограничивать контент и настройки, доступные детям. Настройки допускают как полное отключение определенных функций, так и точечные ограничения — многие приложения можно модифицировать специально для ребенка. Например, вы можете поставить лимит на доступ к магазину приложений, заблокировать определенные медиа, книги и многое другое.

Помимо этого, под ограничения подпадают и вебсайты. iPhone предлагает три варианта параметров: неограниченный доступ, ограничение на сайты для взрослых и возможность переходить только на разрешенные страницы. В последнем случае родитель может сам задать список разрешенных сайтов и отредактировать его в любой момент.