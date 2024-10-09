Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме. Газета.Ru

В Нобелевском комитете отметили, что Бейкер «преуспел в почти невозможном подвиге создания совершенно новых видов белков», тогда как Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта «для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных структур белков». «Эти открытия имеют огромный потенциал», — заявили в комитете. Lenta.ru

8 октября Нобелевская премия по физике в 2024 году была вручена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за их вклад в развитие нейросетей. Они получили премии за «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей». Вечерняя Москва