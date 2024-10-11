ИИ потребует от 80% программистов повышения квалификации к 2027 году

Генеративный ИИ преобразует ландшафт разработки программ, вынудив 80% программистов в ближайшем будущем повысить свою квалификацию. А если быть точнее, то к 2027 году. Технология создаст новые роли и повысит производительность, но также потребует смены навыков.

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В краткосрочной перспективе ИИ-инструменты улучшат существующие рабочие процессы разработчиков. Однако по мере того, как ИИ-инструменты становятся более «способными», инженерам-программистам необходимо будет «адаптироваться к ИИ в первую очередь», пишут аналитики. Навыки работы с запросами на естественном языке станут решающими для «навигации в этой новой эре».

Долгосрочная тенденция заключается в том, что организациям потребуются квалифицированные разработчики для создания ПО на основе ИИ. Это потребует сочетания навыков программной инженерии, науки о данных и ИИ / машинного обучения.

Хотя ИИ не заменит инженеров-людей, он изменит характер их работы.