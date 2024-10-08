Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Бизнесмен Павел Дуров, основатель Telegram и «Вконтакте», рассказал в своем канале, что в мессенджере появятся новые функции и возможности.

Предприниматель отметил, что любит сотрудников Telegram. Он уточнил, что вчера, 7 октября, предложил 10 улучшений для приложений.

По его словам, специалисты в течение нескольких часов подготовили макеты, а затем сделали полностью функциональные сборки.

«Эти обновления включают 5 улучшений подарков, 3 хэштега, возможность добавлять медиа к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения», — уточнил Дуров.

Предприниматель подчеркнул, что команда мессенджера внесла вклад вклад почти во все инновации в сфере общения.