В России разработали новое устройство для поиска нефти

Российские учёные разработали «электронный нос» для поиска нефтяных месторождений

© Ferra.ru

Исследователи разработали новый прибор, который получил название «электронный нос» и умеет определять, откуда взялась нефть, основываясь на её летучих органических веществах. Этот умный инструмент может помочь не только обнаружить разливы нефти, но и провести экологический мониторинг на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, «электронный нос» стоит в 20 раз дешевле, чем существующие сложные приборы, что позволит использовать его даже в полевых условиях.

Устройство работает аналогично человеческому носу — оно одновременно анализирует все химические соединения в смеси, чтобы выделить нужный запах. В отличие от громоздких лабораторных хромато-масс-спектрометров, которые проверяют вещества по очереди, «электронный нос» более мобильный и компактный. Но чтобы прибор заработал, его нужно правильно настроить и обучить, что и сделали учёные из Сколковского института, используя модель искусственного интеллекта.

В ходе исследований учёные проанализировали девять образцов нефти из Казахстана с разными характеристиками. Прибор смог определить источник нефти с высокой точностью, даже спустя 12 часов после её выветривания. По словам участников проекта, данный подход можно использовать на месторождениях нефти, чтобы оценить продуктивность пластов. Учёные намерены продолжить работу над улучшением «электронного носа» и надеются, что его смогут использовать не только для определения загрязнений, но и для мониторинга выбросов на предприятиях.