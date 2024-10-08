В России создали первый в мире компактный 3D-принтер для сварочной проволоки

В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске сообщили, что ученые вуза представили первый в мире компактный 3D-принтер, который производит изделия из сварочной проволоки методом послойного электродугового выращивания (WAAM). Это устройство может быть использовано на кузнечно-прессовых и машиностроительных заводах.

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Технология WAAM еще не широко применяется в промышленности, но уже используется в научных институтах Санкт-Петербурга и Перми, а также за рубежом. ЮУрГУ стал первым, кто создал компактный 3D-принтер небольшого размера, со сторонами 50 на 50 см и прозрачными стенками, позволяющими наблюдать за процессом.

Новый принтер открывает новые возможности для производителей, позволяя им экономить металл и электроэнергию, а также создавать детали с уникальными свойствами. Например, на нем можно будет решать задачи, связанные с галерейным охлаждением поршней двигателей внутреннего сгорания.