Google уличили в шпионаже

Android-смартфоны научились отправлять в Google геопозицию пользователя каждые 15 минут. Об этом сообщается на сайте компании Cybernews.

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В ходе эксперимента аналитики фирмы приобрели смартфон Google Pixel 9 Pro XL на базе Android, настроили «чистый» аккаунт и начали исследовать входящий и исходящий трафик. Выяснилось, что телефон каждые 15 минут связывается с серверами Google, куда тайно отправляет информацию о пользователе.

Так, устройство регулярно присылает в Google информацию о местоположении, номер телефона, адрес электронной почты, актуальный список установленных приложений — в том числе из неподтвержденных источников, телеметрические данные и статистику. Специалисты, уличившие Google в шпионаже, заметили, что Android также отправляет данные от сервисов, которыми владелец смартфона не пользуется. Так, исследователи не пользовались камерой и галереей, однако устройство отправляло информацию о сервисе Google Photos.

Кроме того, в протестированном гаджете обнаружили функции для удаленного управления.

«Это говорит о том, что компания может контролировать настройки и выполнять действия на обычных потребительских устройствах, если они захотят это сделать», — заявил специалист Cybernews Арас Назаровас.

Он также отметил, что владельцы смартфонов на самом деле не имеют полного контроля над своими девайсами.

«Объем передаваемых данных и возможность удаленного управления ставят под сомнение, кто на самом деле владеет устройством», — заключил Назаровас.

Cybernews запросила комментарий у Google, но не получила оперативного ответа.

Ранее федеральный судья в Сан-Франциско (США) Джеймс Донато признал Google Play монополистом и предписал открыть Android. Корпорации Google также предписали разрешить конкурентам доступ к своей библиотеке приложений в течение ближайших трех лет.