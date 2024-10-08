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Word начал удалять сохраненные документы

Из-за неизвестной ошибки текстовый редактор Microsoft Word начал удалять документы вместо того, чтобы сохранять их. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Word начал удалять сохраненные документы
© lenta.ru

Факт наличия проблемы признали в Microsoft. По словам специалистов, в редких случаях приложение может удалить документ в процессе его сохранения. Это происходит лишь в том случае, когда пользователь закрывает текстовый файл и соглашается с предложением программы сохранить его.

Также ошибка с большей вероятностью может произойти, если сохранить файл, прописав его расширение с заглавной буквы — например, .DOCX или .RTF. В компании уверили пользователей, что проблема была замечена только в программе Word для Microsoft 365 версии 2409 и сборки 18025.20104.

На время, пока программисты Microsoft будут исследовать проблему, в компании посоветовали вручную сохранять текстовые документы. Другим временным решением является возврат к предыдущей версии редактора до тех пор, пока не будет выпущено исправление.

В начале октября стало известно, что текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Журналисты издания Digital Trends объяснили, что приложение можно восстановить, однако программа больше не будет получать обновления.

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