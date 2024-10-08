Т2 отменил роуминг в Крыму

Сотовый оператор T2 (ранее Tele2) принял решение отменить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Как отмечается, во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифицируются, как в домашнем регионе. Подчеркивается, что они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

Подчеркивается, что оператор «Миранда» привел тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими, по приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана - по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что операторы связи прибегли к массовой блокировке серых сим-карт по запросу Роскомнадзора (РКН). Как отмечалось, блокировке подвергались в среднем 300 тысяч серых сим-карт в месяц.