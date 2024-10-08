Роспотребнадзор обозначил ситуацию с лихорадкой Марбург в РФ

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов заявил, что случаев лихорадки Марбург в России нет.

«Нет. В Российской Федерации никогда не было завозов лихорадки Марбург. Также никогда в истории не было завозов лихорадки Эбола и Ласса», — цитирует его РИА Новости.

При этом Макенов подчеркнул, что в стране были приняты все необходимые меры для профилактики завоза и распространения заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения в России лихорадки Марбург не будет.

Также заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с вирусом Марбург.