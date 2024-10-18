Работают ли афродизиаки на самом деле?

Люди занимаются сексом испокон веков. И на протяжении большей части этого времени, человечество пыталось отыскать способы сделать секс более приятным. Например, афродизиаки — пища или субстанции, которые якобы повышают либидо. Портал popsci.com рассказал, почему современная наука до сих пор не нашла идеальный афродизиак.

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Идеальный афродизиак должен повышать и либидо, и удовольствие, получаемое от секса. Проблема в том, что эти вещи контролируются разными регионами головного мозга. На протяжении 50 лет ученые считали, что нейронный источник удовольствия — мезолимбический канал, по которому дофамин перемещается по мозгу.

Предположение не было лишено логики, ведь дофаминовая система активируются приятными раздражителями в нашем окружении. Исследования поведения показали, что эту систему также активировали и признаки, предвещавшие удовольствие. Дальнейшие научные работы выдвинули теорию, что дофамин контролирует само желание получить удовольствие: повышение концентрации гормона в лабораторных животных не привело к тому, что они начали получать больше удовольствия.

Но как сделать ощущения более приятными? По мнению неврологов, для этого нужно задействовать опиоидные и эндоканнабиноидные системы головного мозга. Комбинация этих систем в сочетании с дофамином создает многофункциональный механизм, который способен служить различным целям.

По такой логике можно сделать вывод, что пища и наркотические вещества могут повысить удовольствие, однако наука до сих пор твердо не доказала существование афродизиаков. В 2015 году специалисты изучили 50 научных работ, анализировавших потенциальные афродизиаки, и выяснили, что потенциальные риски некоторых из них перевешивали любую выгоду. А применение части других задокументировано в ограниченном виде. Несмотря на то, что некоторые эксперименты проходили в формате контролируемых испытаний, размеры выборки зачастую малы, что снижает ценность результатов.

Наиболее доступный и широко задокументированный среди подобных препаратов — «Виагра». Лекарство от эректильной дисфункции, случайно обнаруженное в поисках препарата для лечения ангины. Оно повышает приток крови к пенису, что, в свою очередь, способствует эрекции. Этот физиологический афродизиак, никак не влияющий на возбуждение и удовольствие, крайне популярен среди мужчин.

Тем не менее, наука пока не нашла идеальный афродизиак, который мог бы и повысить удовольствие, и «производительность» в постели. Сексуальные позывы находятся на крайне чувствительных весах в человеческом мозге: если склонить чашу неаккуратно, то можно столкнуться с непредвиденными побочными эффектами. Например, людям, страдающим болезнью Паркинсона, нередко прописывают агонисты дофаминовых рецепторов. По сути, «фейковый» дофамин. И ученые обнаружили, что он способен вызывать гиперсексуальность —некотролируемое желание секса,