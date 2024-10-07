Нобелевскую премию по медицине вручат американцам

Нобелевскую премию 2024 года по медицине присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эмброс и Равкан долгие годы работали над изучением микроРНК. Необычный элемент системы воспроизведения генетической информации в клетке был открыт Эмбросом еще в 1993 году, при изучении гена, задействованного в развитии нематоды. Считалось, что это характерно лишь для нематод, однако открытие второй микроРНК и ее обнаружение во множестве организмов вызвала активное исследование темы. Сами микроРНК участвуют в подавлении активности генов: прикрепляясь к участкам РНК, они ингибируют их трансляцию и воспроизводство генетической информации.

Награждение состоится на официальной церемонии в Стокгольме. Она запланирована на декабрь 2024 года.

Напомним, что предыдущую Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они совершили открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.