Самые недооцененные фишки Android 15

Android 15 — новейшее крупное обновление Android от Google, и, как и предыдущие версии, оно получило много новшеств. Портал makeuseof.com рассказал о самых недооцененных из них.

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«Личное пространство»

Функция «Личное пространство» позволяет создать на устройстве отдельное, защищенное хранилище для чувствительных данных. Там можно хранить важные приложения, такие как банковские клиенты, цифровые кошельки и платежные инструменты. Его также можно использовать для хранения файлов — например, копий документов.

Стоит отметить еще два момента. Во-первых, Android позволяет выбрать аккаунт Google для создания «Личного пространства», чтобы файлы в этом хранилище не синхронизировались и не появлялись за его пределами. Во-вторых, для него можно использовать отдельный экран блокировки, не совпадающий с домашним.

Контроль громкости

На Android при переключении между приложениями иногда надо поправлять уровень громкости: некоторые программы воспроизводят звук громче, другие — тише. К счастью, в Android 15 Google наконец решила исправить этот момент с помощью API, который стандартизирует уровни громкости по всей системе.

Парные приложения

Если вам нравится пользоваться приложениями в режиме разделенного экрана, то на Android 15 появится функция, которая делает его лучше. А именно, парные приложения — по сути, комбинации из двух приложений, которые можно сохранять вручную для быстрого доступа. После настройки пары ярлык для запуска приложений в режиме разделенного экрана появится прямо на домашнем экране. Очень удобно для планшетов, но пригодится и на смартфонах.

Трансляция аудио по Bluetooth

На Android 15 в будущем появится возможность делиться аудио с окружающими при помощи Bluetooth Low Energy и Auracast. По крайней мере, на это намекает второй превью-билд операционной системы для разработчиков. Пока что к трансляции могут подключиться максимум два устройства, а сама функция недоступна по умолчанию.

«Перезарядка» уведомлений

Android и так предлагает солидный набор опций для менеджмента уведомлений: они настолько подробные, что можно настраивать хоть уведомления для отдельных диалогов в мессенджерах. Несмотря на это, Android 15 получила еще одну функцию — т.н. «перезарядку» уведомлений. Если вы будете получать слишком много уведомлений, система постепенно начнет снижать громкость звуковых сигналов, чтобы они не так отвлекали.