Пользователи компьютеров Apple пожаловались на ломающиеся экраны

Пользователи iMac с чипами Apple массово жалуются на ухудшение состояния экранов спустя два года после покупки. Первые жалобы появились еще в октябре 2023 года на форуме Apple Community, где уже собрано комментариев на 17 страниц, сообщает портал Tom's Hardware.

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Отмечается, что основная проблема заключается в появлении темных горизонтальных линий на экранах iMac с процессором M1, выпущенных в мае 2021 года. В сервисных центрах Apple пользователям предлагают полную замену экранов, что может стоить от $600 до $700 — сумма, за которую можно приобрести новый базовый M2 Mac Mini.

Один из владельцев провел собственное расследование и установил, что проблема связана с гибким кабелем, который не выдерживает необходимого напряжения, вызывая перегрев и короткие замыкания. Таким образом, после замены экранов проблема может повториться, если основная причина неисправности не будет устранена.

Среди возможных причин указывают конструктивный недостаток, производственный дефект или некачественные комплектующие. Кроме того, подобная проблема была замечена и у более актуальных iMac с процессором M3, купленных в мае 2024 года.

Компания Apple пока официально не признавала дефекта и не давала предложений по его устранению.

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