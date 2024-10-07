Ученые обнаружили древние живые организмы возрастом два миллиарда лет

Международная группа ученых из ЮАР, Японии и Германии обнаружила живые микробы в породах возрастом два миллиарда лет. Об этом пишет Microbial Ecology.

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По данным издания, обнаруженные бактерии являются старейшими микроорганизмами. Их нашли внутри древней скалы. Научная экспедиция проводилась в магматическом комплексе Бушвельда на северо-востоке ЮАР. По словам специалистов микробы являются родными, они не были занесены в камень за счет раскопок или другого внешнего вмешательства. Для исследователей находка представляет большую ценность, которая позволит совершить новые открытия, говорится в статье.

Международная команда археологов из Германии и Египта обнаружила гробницу возрастом четыре тысячи лет, принадлежавшую дочери правителя древнеегипетской провинции Асьют Джефаихапи.

До этого исследователям удалось обнаружить древние артефакты, якобы доказывающие тот факт, что инопланетяне посещали Землю пять тысяч лет назад. Металлические пластины, найденные в Египте, были помечены письменами на неизвестном языке.