Расстыковку Crew Dragon с российским космонавтом перенесли

Расстыковку американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, в составе экипажа которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, перенесли. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные НАСА.

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Расстыковка должна была произойти от Международной космической станции (МКС) с экипажем миссии Crew-8, но из-за неблагоприятных природных условий ее проведут 10 октября.

Ранее сообщалось, что расстыковку отложили с 7 на 8 октября из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида.

30 сентября стало известно, что Crew Dragon с космонавтами Александром Горбуновым и Ником Хейгом на борту пристыковался к МКС в 17:30 по времени восточного побережья США (00:30 по московскому времени). Путь от стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) до орбитальной станции составил порядка 28 часов.