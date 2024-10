Стала известна дата выхода новой прошивки One UI для смартфонов Samsung

Крупное обновление One UI 7 для смартфонов Samsung ознаменуется кардинальными изменениями в дизайне интерфейса. Об этом сообщает портал CNET со ссылкой на вице-президента компании Салли Хесун Чон.

© Samsung

Согласно источнику, бета-версия фирменной оболочки Samsung будет доступна уже в этом году, а официальная – с релизом флагманской линейки Galaxy S25. Обновление принесет новый дизайн интерфейса, улучшенную анимацию и новую систему размытия элементов.

Кроме того, будет переработана сетка домашнего экрана для лучшей организации и удобства использования, что согласуется с новейшими тенденциями от Apple и Google.

One UI – это фирменная оболочка Samsung для смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android. Текущее поколение прошивки получило отличительную особенность в виде ИИ-системы Galaxy AI, которая дебютировала в One UI 6 с Galaxy S24 и получила расширенные функции в One UI 6.1 с релизом складных Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Искусственный интеллект от Samsung, в отличие от используемого Apple, поддерживает русский язык.