В России разработали платформу для обучения нейросетей

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые и инженеры создали «Платформу-ГНС», которая позволяет обучать нейросети для обработки изображений и видеопотоков. В ближайшие годы планируется расширить функционал платформы, добавив поддержку больших языковых моделей, которые будут использоваться для чат-ботов и умных ассистентов.

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По словам начальника подразделения искусственного интеллекта и анализа данных Государственного НИИ авиационных систем и преподавателя МАИ Бориса Вишнякова, новые нейросети смогут не только обрабатывать данные, но и делать на их основе самостоятельные выводы. Платформа была разработана в 2018 году, когда в России отсутствовали отечественные инструменты для обучения глубоких нейронных сетей. Она представляет собой доступный интерфейс, который позволяет даже специалистам без программирования обучать нейросети под конкретные задачи.

На данный момент «Платформу-ГНС» используют более 40 российских организаций. Платформа поддерживает обучение большинства популярных нейросетевых архитектур и может работать как с серверными решениями, так и с бортовыми модулями. В условиях ужесточения санкций ее развитие становится особенно актуальным для обеспечения технологической независимости страны, отметил Вишняков.