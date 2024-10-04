В России разработали программу для автоматизации контроля сточных вод

В пресс-службе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программный продукт для автоматического расчета качества очищенных сточных вод на водоканалах и предприятиях с биологическими очистными сооружениями. Программа уже применяется на очистных канализационных сооружениях в Самаре.

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Программное обеспечение, созданное в сотрудничестве с московским ООО «Архитектура водных технологий» и самарским ООО «Экосмарт», получило грант Фонда содействия инновациям. Уникальная динамическая математическая модель процессов очистки сточных вод в аэротенках не имеет аналогов в России. Она позволяет обучать технологов всего за три дня, в отличие от зарубежных решений, отметили в пресс-службе.

Разработка адресует проблемы нехватки квалифицированных специалистов в области биологической очистки. После адаптации к конкретному предприятию, программа анализирует данные о расходе воды и концентрации загрязнений, предоставляя рекомендации для оптимизации технологических параметров. Экономическая эффективность программы проявляется в снижении затрат на электроэнергию и реагенты, а также уменьшении платежей за загрязнение окружающей среды.