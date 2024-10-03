Положение лунной программы Artemis признали бедственным

Обозреватель авторитетного издания ArsTechnica Эрик Бергер со ссылкой на информированные источники рассказал о «бедственном положении» лунной программы NASA Artemis. Бергер отметил, что программу необходимо кардинально изменить.

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На такое положение дел влияет множество «тяжеловесных» факторов, среди которых отпадение элементов структуры теплозащитного экрана лунного пилотируемого корабля Orion, до сих пор неготовый лунный скафандр, который разрабатывает компания Axiom Space, сюда же входит запаздывание разработки корабля Starship компании SpaceX.

Кроме того, проблемы доставляет неустойчивое ценообразование на сверхтяжёлую американскую ракету Space Launch System (SLS) и инфраструктуру для запуска. К тому же серьёзную конкуренцию США в освоении Луны составляет Китай.

По мнению обозревателя, чтобы спасти Artemis от краха, следует отказаться от строительства окололунной станции Gateway и модернизации SLS. «Просто Gateway вносит расходы и сложность в программу Artemis, пока NASA борется с избытком того и другого», — отметил Бергер.