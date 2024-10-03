Солнце выбросило в сторону Земли миллион тонн плазмы

Ученые зафиксировали на Солнце «экстремально мощную» вспышку, сообщают «Аргументы и факты». В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН газете рассказали, что после этой вспышки звезда выбросила плазменное облако массой в один триллион тонн - это выше средних показателей, но всё равно не так много, как могло бы быть.

Вспышка на Солнце произошла в ночь на 2 октября после двух недель низкой солнечной активности. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, эта вспышка максимального класса X7,1 стала второй по мощности с начала года. Октябрьская вспышка произошла в группе солнечных пятен №3842.

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал «АиФ», что вспышку зафиксировали в центре солнечного диска - в области максимального воздействия на Землю. Температура там подскочила до ста миллионов градусов.

За последние семь лет более мощный взрыв регистрировался только один раз - в этом мае. Магнитные бури тогда достигли высшего балла и случилась вспышка уровня X8.7.

По словам Богачёва, в последние два дня ученые отмечали рост солнечной активности, но способность звезды накопить энергию на столь мощный взрыв стала для них «абсолютной неожиданностью». Выброс оказался слабее ожидаемого уровня, но облако плазмы все равно достигнет магнитосферы Земли поздним вечером 3 октября. Масса облака оценивается примерно в один триллион тонн.

«Это существенно превышает средние величины, что неудивительно при такой силе взрыва, но все же примерно в 10 раз ниже того, что могло бы быть при некоторых сценариях», - подчеркнул ученый.

По предварительным данным, магнитная буря будет идти 4-5 октября, а ее первый пик придется на 11:00 (по московскому времени) 4 октября. Второй пик ожидается в ночь на 5 октября.

«АиФ» отмечает, что в отдельные часы на Земле может ухудшиться коротковолновая радиосвязь. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в этот период советуют чаще контролировать свое давление.