Как отключить назойливое форматирование в Excel

Автоматическое форматирование в Excel помогает держать информацию в надлежащем виде, но иногда оно может немного исказить данные. Если вам надоело, что таблицы то и дело меняют числа на проценты или даты, портал makeuseof.com рассказал, как это отключить.

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Как отключить автоматическое форматирование ячейки или диапазона

Откройте таблицу Excel.

Выберите ячейку, для которой вы хотите отключить форматирование.

Если вам нужно выбрать несколько ячеек, обведите их мышью.

Кликните правой клавишей мыши и нажмите «Формат ячеек».

Под графой «Число» выберите опцию «Текстовый» и нажмите «ОК».

Готово! Теперь при вводе числа, начинающегося с ноля или специальных символов, Excel оставит их нетронутыми. Форматирование ячейки как текста также спасает данные, которые могут быть интерпретированы как даты.

Как перманентно отключить автоматическое форматирование

Откройте Microsoft Excel.

Перейдите в меню «Файл» — «Параметры».

Пролистайте список настроек до графы «Автоматическая конверсия данных».

Отключите опцию «Отключить конверсию данных по умолчанию».

Нажмите «ОК».

Если вы не хотите отключать форматирование целиком, то здесь же можно настроить специфические случаи конверсии данных. Например, запретить удаление нулей, отключить конверсию строк, содержащих букву Е, или превращение данных в даты.