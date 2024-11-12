Лучшие сокращатели ссылок для браузера

Инструменты для сокращения ссылок — полезная вещь как в профессиональной, так и в повседневной жизни. Но какие из них лучшие? Портал makeuseof.com поделился рекомендациями.

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Bitly — самый популярный инструмент для сокращения ссылок на рынке. Он предлагает тонну функций: генерацию QR-кодов, создание лендинга, просмотр статистики по ссылкам, интеграцию UTM-кода для отслеживания рекламных компаний, организацию ссылок по тегам и многое другое. Помимо этого, Bitly позволяет задавать внешний вид ссылки как захочется пользователю. Но, к сожалению, часть функций доступна лишь платным подписчикам.

Url Shortener

Если вам нужен максимально простой инструмент, доступный без регистрации, то расширение Url Shortener для Chrome и Firefox — отличный вариант. Оно устанавливается прямо в браузер и автоматически генерирует QR для обработанных ссылок, так что вам не придется искать еще одно приложение для генерации кодов. Url Shortener работает без дополнительной настройки, но позволяет задать некоторые параметры: например, использование других доменов для сокращения ссылок.

Неплохая альтернатива Bilty, поддерживающая примерно тот же инструментарий: от сокращения ссылок до настраиваемых доменов, аналитики, тегов и генерации QR-кодов. Отдельно упомянем, что даже бесплатная версия Cutt.ly позволяет отслеживать UTM для рекламных кампаний.

Link Shortener

Расширение для Firefox, которое, как и Url Shortener, не требует регистрации или подписки. Однако оно выделяется на фоне аналогов благодаря возможности ставить пароли на ссылки и задавать им срок годности: после определенного количества кликов или в определенную дату сокращенная ссылка перестанет работать. Правда, для того, чтобы пользоваться Link Shortener, необходимо завести аккаунт на сайте расширения.