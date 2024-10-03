В Петрозаводске создан беспилотник для мониторинга водоемов

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) разработал надводный беспилотник для мониторинга водоемов.

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Новый катамаран, который способен двигаться со скоростью до 10 км/ч, предназначен для гидрологического и экологического контроля водных объектов. Беспилотный комплекс состоит из судна с системами измерения и наземной станции управления.

Корпус катамарана изготовлен из композитных и полимерных материалов, а 37 деталей были напечатаны на 3D-принтере. На борту установлены две цифровые камеры, которые передают видеоизображение на наземную станцию в режиме реального времени. Беспилотник управляется двумя электрическими двигателями и может находиться в непрерывном плавании не менее 24 часов, отметили в пресс-службе ведомства.

Директор Центра цифрового мониторинга северных и арктических экосистем ПетрГУ Алексей Кабонен отметил, что комплекс может использоваться в качестве дистанционно управляемой или автономной платформы. Он предназначен для измерения гидрологических и экологических параметров и визуального осмотра инженерных сооружений. В отличие от импортных аналогов, новый беспилотник имеет более доступную стоимость и расширенные функциональные возможности.