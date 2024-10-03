Снижение ажиотажа вокруг новейших моделей iPhone привело к значительному снижению цен в российских магазинах. Новый iPhone 16 уже подешевел в среднем на 20 тыс. руб., сообщает Hi-Tech Mail.

Базовая модель последней линейки Apple, iPhone 16, поступила в продажу в России в конце сентября по цене от 114 до 160 тыс. руб. Однако всего за две недели цены упали до 90 тыс. руб. и ниже, что составляет рекордное снижение на 26%. Отмечается, что подобное резкое падение цен в последние годы не наблюдалось.

Кроме того, наиболее выгодным вариантом является заказ iPhone 16 из-за рубежа. На маркетплейсах его можно приобрести за 79 тыс. руб. Однако в таком случае нужно будет доплатить таможенную пошлину в размере около 9,5 тыс. руб. Несмотря на это, покупка из-за границы получается выгоднее, чем в магазинах в России.

Apple представила iPhone 16 в сентябре 2024 года. Смартфон оснащен увеличенным безрамочным экраном на 6,1 дюйма с вырезом Dynamic Island и мощным чипом Apple A18, который на 40% мощнее предыдущего. Новинка также получила кнопку действия, ранее доступную только в моделях Pro, и отдельную клавишу для управления камерой. Ключевым внешним изменением стало вертикальное расположение основных камер.

Ранее сообщалось, что iPhone стали разряжаться на 30% за час после обновления до iOS 18.