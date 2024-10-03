Томские ученые создали новую технологию для геномных принтеров

В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза разработали технологию создания подложек из оксида алюминия для синтеза олигонуклеотидов на геномных принтерах. Это позволит получать подложки с уникальными характеристиками, что значительно улучшит процессы печати олигонуклеотидов.

© ferra.ru

По словам заведующий лабораторией аддитивных технологий и инженерной биологии (ЛАТИБ) Руслан Гадиров, ТУСУР стал первым вузом в России, который адаптировал эту технологию для создания подложек. Разработано и специализированное программное обеспечение для контроля процесса синтеза. Уже на данном этапе готовы лабораторные образцы, и проводятся исследования их эффективности.

Новая технология позволяет создавать подложки любой формы, что решает ограничения, связанные с использованием готовых круглых подложек. Прямоугольные подложки, например, удобнее для геномных принтеров. Кроме того, сейчас ученые разрабатывают второй тип подложек с применением технологии фотоактивации.