Российские ученые разработали новый метод расчета вязкости нефти

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института физики Казанского федерального университета (КФУ) представили универсальный метод расчета вязкости сырой нефти, который демонстрирует значительно более высокую точность по сравнению с существующими подходами.

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Для определения температурной зависимости вязкости нефти ученые разработали новое выражение, основанное на концепции температурного скейлинга. По словам заведующего кафедрой вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ, заведующего НИЛ, профессора Анатолия Мокшина, эта концепция позволяет вводить безразмерные температурные шкалы, где ключевые температуры, такие как температура стеклования и плавления, имеют одни и те же значения для различных систем.

В пресс-службе ведомства отметили, что результаты работы имеют фундаментальное значение, поскольку помогают понять физические механизмы, которые влияют на вязкость нефти. Это также открывает возможности для изучения аморфизации нефти, что критично для оптимизации процессов ее добычи и транспортировки.