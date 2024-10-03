Приложение Gmail на iOS возобновило работу в России

После временного сбоя, iOS-версия приложения Gmail, почтового сервиса от Google, вновь функционирует без сбоев на территории России. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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В отличие от iOS-версии, Gmail продолжал работать без сбоев на Android, в веб-версии и через альтернативные приложения. Согласно данным сервиса DownRadar, который отслеживает сбои, количество жалоб пользователей Gmail снизилось до минимума, и приложение возобновило свою работу с 3 октября.

Проблемы с работой приложения начали фиксироваться утром 2 октября, и чаще всего жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Gmail – это бесплатная почтовая служба от компании Google. Предоставляет доступ к почтовым ящикам через веб-интерфейс и по протоколам POP3, SMTP и IMAP, а также в приложении Gmail на Android.

28 сентября директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что Gmail является одним из инструментов Google для сбора данных пользователей. По его словам, россиянам рекомендуется перейти на отечественные почтовые сервисы.