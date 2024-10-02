В РФ перестал работать Gmail на iOS

В России перестал работать Gmail на iOS. Об этом свидетельствуют данные портала Сбой.рф.

Больше всего жалоб на работу Gmail зафиксировано в Москве (41%), Санкт-Петербурге (14%), Московской области (5%), Краснодарском крае, Самарской, Свердловской и Новосибирской областях (3%). Всего на данный момент о проблемах сообщили 326 человек.

В основном пользователи жалуются на то, что приложение не обновляет почту, а также бесконечную загрузку Gmail. Проблемы наблюдаются только у владельцев iPhone.

При этом многие отметили, что смогли решить их с помощью VPN.