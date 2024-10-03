Спрогнозированы сильные магнитные бури на Земле

В пятницу, 4 октября, на Землю обрушится магнитная буря класса G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

© NASA

Магнитная буря начнется в ночь на пятницу, 4 октября. Пик придется на раннее утро, а после 8:00 мск она начнет затухать. Однако к вечеру возбуждение магнитосферы снова усилится — уже ночью в субботу, 5 октября, оно снова достигнет пика. Успокоится магнитное поле Земли лишь к следующей ночи.

Напомним, что в ночь на 2 октября на Солнце произошла мощная вспышка балла X7.1. Она стала второй по силе в этом солнечном цикле, который длится уже 7 лет. Более мощный взрыв регистрировался лишь в мае 2024 года. Тогда на звезде произошло событие уровня X8.7, которое привело к магнитным бурям высшего балла.

Как заявлял глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, взрыв произошел почти точно по центру солнечного диска, в области максимального воздействия на Землю. Он стал неожиданностью для ученых, поскольку в последние недели на светиле наблюдалась спокойная обстановка.