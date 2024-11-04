Самые полезные функции безопасности на Mac

Конфиденциальность — один из столпов macOS. Тщательная настройка параметров безопасности позволит защитить ваш Mac от посторонних глаз, как в реальности, так и в киберпространстве. Портал howtogeek.com рассказал о настройках конфиденциальности, которыми следует пользоваться каждому.

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Шифрование данных

Информацию на Mac можно защитить с помощью FileVault: инструмента безопасности, который не позволяет получить доступ к данным без заданного пароля. На случай, если вы сами забудете пароль, в качестве контрольной меры можно выбрать ваш аккаунт iCloud или ключ восстановления. Правда, помните, что при использовании ключа его нельзя терять — иначе вы просто не сможете восстановить доступ к данным.

Приватность камеры и микрофона

Доступ к камере и микрофону всегда стоит защищать, и, к счастью, Mac позволяет мониторить, какие приложения ими пользуются. Настройки доступа можно найти в параметрах конфиденциальности: они позволяют как предоставлять, так и отзывать доступ к камере или микрофону. Следите за этим по мере установки новых программ!

Настройки файрволла

Файрволл обеспечивает безопасность сетевых подключений. Он не позволяет приложениям и сервисам принимать данные, которые потенциально могут оказаться вредоносными, а также фильтрует кибер-атаки.

Защита Safari

Браузер Safari также предлагает несколько функций безопасности, и их желательно включить, чтобы сделать интернет-серфинг максимально защищенным. Во-первых, активируйте частный просмотр, чтобы браузер не синхронизировал историю посещений между устройствами. Во-вторых, запретите перекрестное отслеживание: так вы помешаете сайтам собирать информацию о вас. Наконец, не забывайте также время от времени чистить куки и прочие временные файлы.

Помните о режиме блокировки

Наконец, в качестве крайней мере не забывайте о режиме блокировки: он кардинально ограничивает возможности Mac в случае кибер-атаки. Блокировка запрещает доступ к определенным приложениям, сайтам и функциям устройствам. Если вам вдруг понадобится режим блокировки, его можно найти в настройках безопасности системы.