Первый пуск «Союза-5» перенесен

Заместитель гендиректора центра «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов рассказал, что первую ракету «Союз-5» отправят на Байконур летом или в начале осени 2025 года. Он отмечал, что первый пуск ракеты-носителя запланирован на конец 2025-го.

Баранов отмечал, что весной шло производство составных частей «Союза-5» для первого пуска - баков и отсеков ракеты. На предприятие к тому моменту поставили двигатель первой ступени и часть бортовой аппаратуры.

В «Прогрессе» рассказывали, что при создании «Союза-5» применялись инновационные технологические решения, включая сварку трением с перемешиванием для производства баков. Для ракеты также использовали «царь-двигатель» - самый мощный ракетный двигатель РД-171.