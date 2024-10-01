Windows 11 установили на старые ПК

Специалисты корпорации Microsoft оптимизировали Windows 11 для запуска на старых компьютерах. Об этом сообщает издание Neowin.

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Об ускорении работы актуальной версии Windows 11 24H2 рассказали пользователи ПК с Reddit. По словам посетителя площадки под ником Bambamito, после обновления он начал с комфортом пользоваться операционной системой на устаревшем ПК, который имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти.

«В версии 24H2 эта штука наконец-то стала чувствовать себя быстрой», — заметил пользователь iamfromreallife.

Комментатор под ником irosemary также признал факт стабильной работы Windows 11 на старом устройстве, заключив, что никогда не видел такого быстрого отклика от операционной системы Microsoft.

По словам специалистов Neowin, ускорение работы может быть связано с тем, что 24H2 — по сравнению с 23H2 и 22H2 — имеет меньше ограничений для установки на старых ПК. Таким образом, пользователи могут установить актуальную систему на свое устройство и использовать ее в качестве альтернативы Windows 10.

В конце сентября в корпорации Microsoft рассказали, как работает встроенная в Windows защита Microsoft Defender. По словам специалистов, сервис анализирует поведение различных компонентов системы и сторонних приложений, чтобы выявлять вредоносные программы и бороться с ними.