В Европе построят тренажер для окололунной станции

Европейское космическое агентство (ЕКА) построит тренажер для перспективной окололунной станции Gateway. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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При создании тренажера планируется использовать наработки, полученные при разработке машины European Enhanced Exploration Exercise Device (E4D), в настоящее время проходящей испытания на Международной космической станции. Оборудование E4D, разработанное датской стороной, позволяет выполнять разнообразные физические упражнения, в частности, силовые тренировки, езду на велосипеде, греблю и перетягивание каната.

В августе издание ArsTechnica со ссылкой на главу НАСА Билла Нельсона сообщило, что исследования на перспективной лунной станции Gateway могут проходить без участия людей.

В марте European Spaceflight обратило внимание на то, что директор по исследованиям человека и роботов ЕКА Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway.