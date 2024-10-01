Квантовые компьютеры не смогли запустить игру Doom

Квантовые компьютеры оказались слишком слабыми для запуска игры Doom, которая существует на рынке уже более 30 лет. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

Как отмечается, данную игру запускают на «самом неожиданном» оборудовании. Речь идет о встроенном в клавишу Backspace крошечном экране, елочной игрушке, воксельном дисплее, другой игре, системе искусственного интеллекта и т.д., указывает портал. При этом квантовый компьютер данную игру «потянуть» не может.

Разработчик Люк Мортимер из Барселоны опубликовал на GitHub проект Quandoom. Ему удалось воссоздать первый уровень культового шутера для запуска на квантовом компьютере. Эксперт считает, что пока на рынке не существует достаточно мощной для его запуска машины.

«Для запуска Quandoom требуются 70 000 кубитов и 80 млн логических вентилей. Самый мощный на текущий момент квантовый компьютер построила компания Atom Computing, и у него 1225 кубитов», - говорится в публикации.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что отечественные ученые создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Как отмечалось, работа проведена научной группой Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН.