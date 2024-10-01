Создан гибкий микропроцессор на архитектуре RISC-V

Команда инженеров из Pragmatic Semiconductor в сотрудничестве с коллегами из Гарварда и Qamcom разработала гибкий программируемый 32-битный микропроцессор на основе архитектуры RISC-V, который не содержит кремния. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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В последние годы производители оборудования активно работают над созданием гибких микропроцессоров для медицинских нужд. Такие устройства могут стать основой для 24-часовых сенсоров, которые можно прикреплять к любым участкам тела. Новый процессор, получивший название Flex-RV, изготавливается из оксида индия, галлия и цинка, что позволяет ему сгибаться без трещин.

Хотя скорость работы процессора ограничена 60 кГц, его хватает для обработки жизненно важных данных, таких как частота сердечных сокращений и температура тела. Устройство требует всего 6 мВт энергии и может стоить около 1 доллара, что делает его экономически выгодным и пригодным для одноразового использования.