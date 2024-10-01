РКН потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Роскомнадзор направил администрации платформы Discord требование удалить 947 противоправных материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о материалах, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также пронаркотический контент.

В РКН отметили, что ряд интернет-страниц с данными материалами так и не удален.

30 сентября cуд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенных данных. В июле 2023 года платформу уже штрафовали на 6 млн рублей за контент с несовершеннолетними.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в России из-за нарушения законодательства могут в ближайшее время заблокировать Discord.

В марте 2024 года Роскомнадзор включил этот мессенджер в реестр социальных сетей, обязав его самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.