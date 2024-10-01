Новые iPhone 16 резко подешевели в России

Цены на iPhone 16 на российских маркетплейсах резко упали в цене. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как отмечается, с момента старта продаж стоимость новинки от Apple снизилась уже на 15%. В Wildberries и «Яндекс Маркете» прогнозируют еще большее снижение цен на эту технику. На Ozon стоимость iPhone 16 составляет от 87,9 тысячи рублей, iPhone 16 Pro — от 126,4 тысячи, iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 160 тысяч.

17 сентября стало известно, что Wildberries запустил первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple. Для продаж товаров Apple на маркетплейсе появился раздел, где собраны все предложения по новым товарам американской корпорации. В частности, там представлены iPhone 16. Apple представил iPhone 16 в рамках своей осенней презентации 9 сентября. Стоимость устройств в США варьируется от 799 до 1199 долларов.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на отчет компании МТС сообщила, что за первые девять месяцев 2024 года продажи смартфонов в России выросли на 13%, достигнув отметки 522 млрд руб. Xiaomi по итогу указанного периода стала самым популярным брендом смартфонов в РФ.