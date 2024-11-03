Что такое HTPC: гибриды ПК и телевизора

HTPC (Home Theater Personal Computer) были идеей, опередившей время. Только самые опытные и упрямые гики могли превратить компьютер в домашний кинотеатр, и даже тогда результат не совсем стоил потраченных стараний. Портал howtogeek.com рассказал, что такое HTPC и почему они исчезли.

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По сути, HTPC были комбинацией ПК и телевизора или какой-то иной аудиовизуальной технологии. Причем они появились раньше, чем можно подумать. Например, большая часть титров и спецэффектов на ТВ в 1990-х — заслуга старой карты расширения Amiga Video Toaster, способной обрабатывать несколько источников видео одновременно.

К концу девяностых карты захвата видео стали достаточно популярными, чтобы их можно было легко купить и поставить в компьютер. Они позволяли записывать эфиры на телевидении или оцифровывать VHS, после чего содержимое кассет можно было посмотреть прямо на ПК.

Железо было достаточно эффективным, а вот софт, к сожалению, не очень подходил для домашнего использования. Тем не менее, в 2000-х программы для HTPC, такие как MythTV, послужили неплохими интерфейсами для телевизоров, подключенных к ПК. Можно было взять с собой беспроводную мышь и клавиатуру, разместиться на диване и не беспокоиться о том, что надо то и дело подходить к компьютеру. Учитывая, что HTPC позволяли копировать содержимое DVD и сжимать его для удобного просмотра, многие люди принялись собирать домашние кинотеатры и целые коллекции медиа.

Несмотря на это, даже на пике своей популярности HTPC всегда были нишевым типом компьютеров. ПК в принципе были дорогим удовольствием, а сборка отдельной машины специально для просмотра кино считалась совсем уж роскошью. У кого-то компьютеры выполняли задачи ТВ, Hi-Fi и DVR одновременно. По этим причинам полки магазинов не ломились от ассортимента HTPC: популярностью пользовались менее дорогие альтернативы. Например, обычные DVD проигрыватели и DVD/VHS системы.

Но даже те, кто был готов потратить деньги и разобраться в HTPC, получили несравнимо лучшую опцию в виде оригинальной Xbox. Консоль Microsoft быстро получила доморощенные приложения для воспроизведения медиа, которые позволяли пользоваться устройством как проигрывателем. Причем он поддерживал не только локальные источники, но и загрузки из сетевых источников.