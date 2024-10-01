Начаты испытания заправляющихся на астероидах двигателей

Ученые Университета Саутгемптона начали испытания новой двигательной системы для космических кораблей, которая обещает значительно расширить возможности исследования дальнего космоса. Эта технология, названная Super Magdrive, разрабатывается в сотрудничестве с британской космической фирмой Magdrive. О результатах экспериментов сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Основной особенностью нового двигателя является его способность использовать в качестве топлива любой тип металла, включая железо, алюминий и медь. Это открывает перспективу для космических аппаратов добывать топливо прямо в космосе, используя минералы с астероидов или спутников планет. Такой подход позволит кораблям совершать гораздо более длительные миссии без необходимости возвращения на Землю для дозаправки.

Испытания, проводимые в лабораториях Саутгемптона, были направлены на измерение тяги двигателя и проверку его работоспособности. Доктор Минкван Ким, автор проекта, отмечает, что эта технология может существенно продвинуть границы исследования космоса, поскольку она устраняет ограничения по топливу, которые существуют у современных космических аппаратов. Традиционно спутники и корабли используют инертные газы, такие как ксенон или криптон.

Плазменный двигатель, разработанный доктором Кимом, уже был применен в ракете SpaceX Falcon 9 в прошлом году. Новый двигатель Super Magdrive предлагает еще больший потенциал для дальних космических миссий, позволяя кораблям заправляться в полете и, по сути, бесконечно исследовать новые горизонты.