Названа особенность солнечного затмения 2 октября

Кольцеобразное солнечное затмение ожидается 2 октября, оно начнется в 19:51 мск в экваториальной зоне Тихого океана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение будет кольцеобразным, поскольку Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца — вокруг лунного диска останется яркое кольцо. При этом Луна отбросит на Землю тень шириной 266 км. Полоса затмения будет распространяться по Тихому океану — сначала на восток, а затем на юго-восток.

Жители России не смогут наблюдать это солнечное затмение.

8 апреля полное солнечное затмение можно было увидеть из США, Мексики и Канады. Его свидетелями стали почти 32 млн человек. Это затмение называют «американским», так как его можно наблюдать на всей территории Соединенных Штатов. Жители столичного региона не смогут стать свидетелями полного затмения еще минимум 100 лет.