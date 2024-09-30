Смартфоны Nokia исчезли из продажи

Китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестала продавать смартфоны под этой маркой. На это обратили внимание авторы блога Nokiamob.

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По словам журналистов, устройства Nokia исчезли из продажи с европейского сайта HMD. В интернет-магазинах остались только девайсы под брендом HMD — например, смартфоны HMD Fusion, Skyline и прочие. Специалисты блога заявили, что хранившиеся на складах запасы гаджетов Nokia закончились.

При этом телефоны Nokia еще доступны в региональных магазинах HMD — в том числе в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, а также в Латинской Америке. Однако авторы Nokiamob считают, что в ближайшие недели запасы устройств иссякнут.

В материале говорится, что исчезновение аппаратов связано с тем, что HMD прекратила их производство. Китайская компания также перестала разрабатывать новые гаджеты Nokia, так как занимается созданием и продвижением смартфонов под собственным брендом HMD. Об этом в фирме заявили в начале 2024-го.

Журналисты издания GSM Arena пояснили, что финская корпорация Nokia давно продала права на свои телефоны. Однако она все еще владеет огромным количеством патентов в сфере технологий и регулярно защищает права на них через суд.

Ранее стало известно, что корпорацию Apple могут принудить разорвать контракты с некоторыми китайскими партнерами. Это связано с тем, что власти США намерены внести поставщика дисплеев для iPhone BOE в санкционный список.